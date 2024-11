Autor:, in / Turtle Beach Stealth 700 Gen 3

Alles neu?

Turtle Beach haben uns freundlicherweise das neue Modell Stealth 700 Gen 3 zur Verfügung gestellt und wir konnten es ausführlich testen, nicht zuletzt wegen der fantastischen Akkulaufzeit.

Ein neues, schlankeres Design im gewohnten Materialmix, zwei Farbkombinationen für die Xbox Wireless-Variante und ganze zwei USB-Dongles sind nur einige der Neuerungen, die euch bei dem Headset erwarten.

Während das Stealth 700 schon in der Vergangenheit mit einer großartigen Klangqualität überzeugen konnte, gab es in Sachen Konnektivität noch ein bisschen Aufholarbeit. Ob ihnen diese gelungen ist, lest ihr auf den folgenden Seiten.