Die mysteriöse Dimension

Auf der Gamescom hatten wir die Möglichkeit, eine etwa zehnminütige Demo-Version von Unknown 9: Awakening zu spielen. In dieser Hands-on Vorschau verraten wir euch, was euch im Action-Adventure erwartet.

In Unknown 9: Awakening übernehmt ihr die Rolle der Quaestorin Haroona. Haroona ist mit einer Gabe geboren, mit der sie in den sogenannten Bruch reisen kann. Der Bruch ist eine mysteriöse Dimension, die sich mit unserer überschneidet.

Haroona hält nach dem mächtigen Wissen Ausschau, welches in dieser Parallelwelt verborgen ist und muss dabei ihre einzigartige Verbindung zum Bruch meistern. Durch die Gabe hat sie nicht nur die Möglichkeit, in dieses mysteriöse Universum zu reisen, sondern kann die Kräfte auch in unserer Welt lenken.

Wer eine solche Macht besitzt, bleibt allerdings nicht unentdeckt. Haroona gerät schnell ins Visier der sogenannten Aufsteiger, die mit der Macht des Bruchs das Schicksal der Menschheit verändern wollen.

Inhaltsverzeichnis 1. Die mysteriöse Dimension

2. Körperwechsel und Unsichtbarkeit

3. Erster Eindruck