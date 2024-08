Autor:, in / Visions of Mana

Nach 15 Jahren ist es so weit

Wir können uns noch gut daran erinnern, als wir 1993 die Big Box des Super Nintendo-Klassikers Secret of Mana in den Händen hielten.

Es war der erste Ausflug für uns in die faszinierende Mana-Serie und sie erfüllt uns bis heute mit nostalgischem Charme und wohligen Erinnerungen.

So macht unser Herz immer noch jubelnde Luftsprünge, wenn wir Namen wie Randi, Prim oder Popoi hören – und wie könnten wir je das erste Monster vergessen, das uns in Secret of Mana begegnete? Ja, genau, der Pogopuschel!

Über dreißig Jahre später – ja, wir sind echt alt – freuen wir uns wie ein kleines Kind über das nächste Mana-Abenteuer, das bei uns als Vorabversion von Square Enix in der Redaktion landete.

Mit Visions of Mana erscheint nun nämlich der fünfte Hauptableger der langjährigen Mana-Serie für die Xbox Series X, das seit 2020 beim Entwickler Ouka produziert wurde.

Wir haben uns die einmalige Gelegenheit selbstverständlich nicht entgehen lassen und sind sofort ins Spiel eingestiegen. Was wir indessen erlebt haben, erfahrt ihr in unserem Mana-Bericht.