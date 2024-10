It’s Hammer Time

Wir schreiben das 41. Jahrtausend, das Imperium steht im ewigen Konflikt mit Aliens und genetisch modifizierte Kämpfer wie die Ultra Marines sind die größte Hoffnung der Menschheit, um sich gegen allerlei interstellares Ungeziefer zur Wehr zu setzen.

In Warhammer 40,000: Space Marine 2 schlüpft ihr nach dreizehn Jahren und auf der aktuellen Konsolengeneration wieder in die Rolle von Captain Titus. Nachdem er im Vorgänger ein eher fragwürdiges Ende hatte, muss er zu Beginn des Sequels ein weiteres Mal in die Rüstung der Space Marines schlüpfen.

Die Entwickler hatten derweil ihre eigene, glasklare, Mission. Sie wollten die Technik der aktuellen Konsolengeneration nutzen, um ein Actionfeuerwerk der alten Schule zu kreieren. Was ihnen daran alles besonders gut gelungen ist und welche Aspekte vielleicht noch ausbaufähig gewesen wären, lest ihr in unserem Testbericht.