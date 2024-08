Zurück nach Hause

Survival-Games benötigen in der Regel sehr viel Ausdauer, bis ihr Fortschritte macht und haben keinerlei Erbarmen, wenn ihr mal einen Fehler begeht. Anders sieht das bei Winter Burrow aus, welches von Pine Creek Games entwickelt und von Noodlecake vermarktet wird.

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Möglichkeit, in einer rund 20-minütigen Hands-On Sessionen einen ersten Blick auf das gemütliche Survival Game zu werfen und möchten euch in dieser Vorschau unseren ersten Eindruck vermitteln.

In Winter Burrow übernehmt ihr die Rolle einer Maus, die aus der Großstadt zurück in die alte Heimat ziehen möchte. Mit der Ankunft am Elternhaus stellt ihr fest, dass dieses komplett in Trümmern liegt. Zu allem Überfluss ist auch eure Tante verschwunden, die auf den Unterschlupf achtgeben sollte.

Ihr durchquert in Winter Burrow eine zugefrorene Wildnis auf der Suche nach Ressourcen, die ihr benötigt, um zu überleben und ein neues Zuhause zu errichten. Ihr seid allerdings nicht allein in dieser eisig kalten Ödnis, in der euch schon die Kälte Sorgen bereitet. So trefft ihr unterschiedliche wilde Insekten, vor denen ihr euch hüten solltet, schließt während eures Abenteuers jedoch auch neue Freundschaften.