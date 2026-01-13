Kino, Serien & TV: Paramount verklagt Warner Bros im Streit um Übernahme

Mitten in den laufenden Verhandlungen über den geplanten Verkauf von Warner Bros. an Netflix hat Paramount den nächsten Schritt gesetzt. Das Unternehmen gab bekannt, Warner Bros. zu verklagen – ein weiterer Versuch, die Übernahme doch noch zu erzwingen und den Deal mit Netflix zu blockieren.
Die Klage folgt nur wenige Tage nach der erneuten Ablehnung von Paramounts jüngstem Angebot durch Warner Bros. Discovery. In den eingereichten Unterlagen wirft Paramount dem WBD‑Board vor, Aktionäre falsch informiert und zentrale finanzielle Bewertungen zurückgehalten zu haben.
In einem Schreiben an die Anteilseigner erklärte Paramount‑CEO David Ellison, dass Warner Bros. Discovery keinerlei Angaben zur Bewertung des Global‑Networks‑Stub‑Equity gemacht habe, ebenso wenig zur Einschätzung der Netflix‑Transaktion oder zur Berechnung der Schuldenanpassungen.
Auch die Grundlage für die Risikoanpassung des eigenen Angebots über 30 Dollar pro Aktie sei nicht offengelegt worden.
Ellison betonte, dass diese Informationen notwendig seien, damit Aktionäre eine fundierte Entscheidung über das vorliegende Angebot treffen können.
Für Paramount ist der Reiz an Warner Bros. klar: Neben dem Film‑ und Seriengeschäft umfasst das Portfolio zahlreiche wertvolle Marken und Entertainment‑IPs wie Harry Potter, Game of Thrones und DC. Selbst Netflix bezeichnete den Gaming‑Bereich im Rahmen des Deals als eher nebensächlich.
In seinem Schreiben erklärte Ellison zudem, dass Paramount von Beginn an eine kooperative Verhandlung angestrebt habe. Umso unverständlicher sei es, dass Warner Bros. Discovery weder auf das Angebot vom 4. Dezember reagiert noch über Vertragsdetails verhandelt habe.
Laut Ellison habe es vor der Entscheidung für den Netflix‑Deal nur wenige tatsächliche Vorstandssitzungen gegeben, was zusätzliche Fragen zur internen Entscheidungsfindung aufwerfe.
Paramount zeigt sich irritiert über die aus seiner Sicht mangelnde Transparenz und stellt infrage, warum Warner Bros. Discovery ein niedrigeres Angebot akzeptieren wolle, obwohl ein höheres in bar vorliege.
Die Auseinandersetzung zwischen den Unternehmen spitzt sich damit weiter zu – und der Ausgang des Machtkampfs um eines der größten Medienhäuser der Welt bleibt offen.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für Film- und Kinofans wäre eine Übernahme durch Netflix vermutlich die schlechteste Lösung, die es geben kann. Dann werden sehr viele Franchises zukünftig streamingexklusiv. Ich denke dabei nicht mal, dass es die Reichweite von Netflix wirklich erhöhen wird, sodass sie mittelfristig nicht mehr in die Filmproduktion investieren werden.
Anders als andere sehe ich dabei Disney als Verlierer. Paramount besitzt ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Ihr Schwerpunkt liegt nicht auf DEI und man sieht bei den Wahlen in Europa und Nordamerika sehr deutlich, wie groß das Kundenpotential ist. Und daran wird sie nächsten Jahrzehnte nicht viel ändern. Netflix wird es auch um DC gehen, wo Disney nicht viel mit Marvel anfangen kann.
Sowohl Netflix als auch Paramount sind an sich nicht die beste Wahl. Allerdings würde die Übernahme durch Paramount ein komplettes Ende von Warner, wie wir es heute kennen bedeuten. Alleine schon die Eigner hinter Paramount und die Nähe zur Trump-Regierung lassen schlimmes ahnen. Und Trump hat ja selbst schon nebenbei erwähnt, welche Sender usw. er bei Warner bei einer Übernahme schliessen würde.
Auch wenn es makaber klingt, aber Netflix wäre hier die bessere Wahl.
Paramount kann es nicht hinnehmen, aber da steckt auch Trump tief mit drin. CNN ist ihm ein Dorn im Auge und das will er weg haben.
Das nimmt ja schon fast Microsoft/ABK vs. FTC/Sony Züge an. Schade das mich diese Übernahme nicht interessiert, sonst hätte ich wieder Popcorn-Garantie.