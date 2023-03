Monster Energy Supercross 6: Spiel gibt ab sofort Vollgas

Autor:, in / Monster Energy Supercross 6

Mit acht verschiedenen Spielmodi verspricht das neue Kapitel von Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 der historischen Franchise, den wahren Geist von Supercross zu vermitteln, indem es die Liebe zum Wettbewerb und den Wunsch, Dirt-Bikes frei zu genießen, zusammenbringt.

Die Rennfahrerlegende Jeremy McGrath wird die Fahrer auf ihrem Weg in die Welt von Supercross begleiten: Von anfänglichen Tutorials und Herausforderungen in der Supercross-Akademie bis hin zu individuellen Quests und Trainings wird der „King of Supercross“ sowohl Neulingen als auch wiederkehrenden Spielern helfen, ein neu gestaltetes Gameplay zu meistern, das sowohl realistisch als auch lohnend ist.

Unabhängig von ihrer anfänglichen Spielstärke finden die Spieler eine Reihe neuer Tools und Einstellungen, die eine vollständige Anpassung der Fahrhilfen (z. B. automatische Lenkung, automatische Bremsen, automatische Drosselklappe usw.) und der Motorrad-Setup-Optionen ermöglichen. Die richtigen Einstellungen am Motorrad zu finden, wird entscheidend sein, um im Karrieremodus die Spitze zu erreichen und von den ersten Rennen in der 250SX-Klasse bis zum Kampf um den Meistertitel in der 450SX-Klasse aufzusteigen.

Motorradfahren ist ein Lebensstil, und wie im richtigen Leben können die Spieler von Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 entscheiden, ob sie ihre Motorräder auch jenseits der Rennen genießen wollen. Der neue Supercross-Park ist der perfekte Ort, um allein oder mit Freunden zu entspannen und zu chillen; eine riesige, frei befahrbare Umgebung mit fünf verschiedenen Bereichen, die riesige Sprünge, originelle Strecken und so viel zu erkunden bieten, fernab vom Wettbewerbsdruck.

Die Fahrer werden es genießen, mit Vollgas den Peak hinunterzufahren oder sich am Flughafen in atemberaubende Stunts zu stürzen, während sie durch Hangars und verlassene Flugzeuge düsen; die Neugierigsten werden vielleicht versuchen, die Geheimnisse des Steinbruchs zu ergründen, während sich im Stadion jeder wie der Champion der Arena fühlen wird.

Im fünften Bereich, der dem realen FanFest nachempfunden ist, können sich die Spieler von Verletzungen erholen, indem sie sich den Herausforderungen des Rider Shape Systems stellen oder spezielle Missionen von Jeremy McGrath annehmen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Ein brandneuer Spielmodus, der im geteilten Bildschirm gespielt werden kann, wird den Spaß mit Freunden noch steigern: Rhythm Attack besteht aus schnellen 1v1-Shootout-Rennen auf einer geraden Strecke. Keine Kurven, keine zweite Chance: Die Fahrer treten in einem Einzelausscheidungs-Turnier an, bis der Champion gekrönt ist.

Zwei Neuerungen werden das Online-Erlebnis bereichern: Zum ersten Mal ermöglicht vollständiges Konsolen-Cross-Play das Online-Matchmaking über alle Konsolensysteme hinweg, während ein neues Ranglistensystem die Online-Erfolge ständig verfolgt.

Nach dem Erfolg der letzten Ausgaben sind auch die Helm- und Streckeneditoren wieder mit von der Partie. Die Spieler können aus einer breiten Palette von Design-Optionen wählen, ihren Stil ausdrücken und ihre Kreationen mit der Online-Community teilen, auch plattformübergreifend.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam für Windows PC erhältlich.