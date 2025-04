Nightdive Studios: Bereit für Xbox 360- und PS3-Remasters

Autor:, in / Nightdive Studios

Entwickler Nightdive Studios spezialisiert sich seit geraumer Zeit auf Remaster-Versionen in die Jahre gekommener Videospiel-Klassiker. So bereits geschehen für The Thing, die Turok-Trilogie, System Shock, Doom 64, Quake, Quake 2 und viele weitere.

Zumeist nutzt das Studio für seine Remasters die PC-Version des Spiels und passt diese mithilfe der eigenen KEX-Engine an moderne Systeme an.

Nichtsdestotrotz würde man sich auch gerne mit der Portierung von exklusiv für Xbox 360 oder PlayStation 3 veröffentlichten Spielen befassen, wie Studioleiter Stephen Kick und Director of Business Development Larry Kuperman gegenüber VGC erklären:

„Wir sind bereit“, so Kuperman. „Ich würde zunächst ein paar Fragen stellen“, erklärte er. „War es exklusiv für die Xbox 360 oder gab es auch eine PC-Version? Denn das ändert auch die Dinge, das bisschen Erhaltung, was verfügbar ist. Haben wir den Quellcode? Wenn ja, wie ist die Qualität des Quellcodes? Wie sieht es mit den Assets aus? Das sind die Überlegungen, die wir anstellen müssen. Davon abgesehen gab es einige wirklich gute Spiele, die in dieser Ära herauskamen und die nicht verloren gehen sollten.“ Kick fügt hinzu: „Um auf Ihren Punkt zurückzukommen, ein Spiel wie Haze – nehmen wir einmal an, wir hätten Zugang dazu, und das wäre unser großer Titel für 2028, richtig? – Wir würden zu den ursprünglichen Entwicklern gehen und sagen: ‚Es ist nicht so gut gelaufen, wie ihr gehofft hattet, ich bin sicher, ihr hattet viel Zeit, darüber nachzudenken, was ihr anders gemacht hättet.“ „Wir haben diese Diskussionen mit [den ursprünglichen] Entwicklern einiger dieser Spiele bereits geführt und ihnen die Möglichkeit gegeben, zurückzukehren und zu sagen: ‚So hätte ich es gemacht‘. Im Fall von System Shock 2 Remastered und vielen anderen Spielen, die wir uns angesehen haben, fangen einige der Probleme an, sich von selbst zu lösen, sobald man sie auf neuere Hardware importiert, z. B. Bildrate, Bildwiederholrate, Texturauflösung, Streaming, Ladezeiten.“ „Ja, auf jeden Fall“, antwortet Kick auf die Frage, ob die einzigartige Systemarchitektur der PS3 das Erstellen von Remaster-Versionen erschweren würde. „Ich denke, dass die Architektur – ich meine, ich erinnere mich an das Gerede, als das System zum ersten Mal veröffentlicht wurde, wie schwierig es für Entwickler war, es zu ‚verstehen‘ – und das ist ein großes Problem mit der Abwärtskompatibilität.“ „Das ist eine etwas andere Sache, aber als die PS3 auf den Markt kam, war sie abwärtskompatibel mit der PS2. Und nach einer Weile hieß es dann: ‚Das ist wirklich teuer, weil wir buchstäblich die Hardware für beide Systeme einbauen müssen, um das zu ermöglichen‘. Auch hier gab es keine elegante Lösung, bei der die PS3-Hardware PS2-Spiele abspielen konnte. Sie war einfach nicht kompatibel.“ „Also ja, wenn wir dazu kommen – oder ich sollte sagen, wenn – wir zu den Spielen der PS3-Ära kommen, wird das eine Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen. Aber ich denke, dass wir genug Erfahrung haben, um bei einem PS3-Remaster einen brauchbaren Job zu machen.“ „Der andere Teil ist der Vorteil, dass wir unsere eigene Engine haben, und das ist ein wirklich großer Teil der Nightdive-Geschichte“, ergänzt Kuperman. „Es gibt Dinge, die wir tun können, weil wir unsere eigene Engine haben. Ich gehe also davon aus, dass Sam, sollten wir diesen Weg einschlagen, etwas herausfinden könnte, was er mit KEX machen könnte.“