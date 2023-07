Autor:, in / Park Beyond

Konkurrenz für Planet Coaster?



Freizeitpark-Simulationen haben eine lange Tradition, seit Theme Park und Rollercoaster Tycoon ganze Generationen an die Bildschirme fesselten. Nun macht sich Tropico-Entwickler Limbic Entertainment mit Park Beyond auf, das Erbe der Park-Schwergewichte anzutreten. Ob das gelingt, verraten wir im Test.

Wenn deutsche Gamer auf eines stehen, dann sind es Aufbau- und Wirtschaftssimulationen – so zumindest das Klischee. Klar, auf der Konsole sind diese meist rarer gesät als auf dem PC. Doch wenn uns Konsoleros ein WiSim-Genre begeistern kann, dann ist es das der Freizeitpark-Manager.

Wer von euch träumte nicht schon einmal davon, einen eigenen Themenpark samt verrückter Achterbahnen aus dem Boden zu stampfen, um mit seinen Kumpels den ganzen Tag von Attraktion zu Attraktion zu springen? Dazu noch Popcorn, Zuckerwatte und Softdrinks, bis ihr überlauft? Zumindest virtuell will Park Beyond dieser Fantasie Abhilfe schaffen.

Und das Einstiegstutorial zeigt direkt, wo es langgeht. Als aufstrebender Freizeitparkarchitekt erhaltet ihr zufällig die Möglichkeit, eure Skills zu beweisen – und eine Achterbahn durch euren Wohnort bis zum angrenzenden Park zu errichten. Euch frei in der 3D-Welt bewegend reiht ihr Schienen aneinander, bestimmt Neigung, Winkel, Höhe sowie Rotation eurer Bahn, ja schießt diese sogar durch eine Kanone meterweise durch die Luft!

Dabei achtet ihr darauf, dass diese möglichst spektakulär über Häuserdächer oder durch Donuts führt, durch Gebirge verläuft oder halsbrecherische Geschwindigkeiten aufnimmt. Meistert ihr den Einstiegs-Abschnitt, betreut euch euer neuer Arbeitgeber schnell mit dem Aufbau eures ersten eigenen Freizeitparks.

In acht Kampagnenmissionen lernt ihr Stück für Stück die Feinheiten von Park Beyond kennen. Ihr baut Fahrgeschäfte, Getränkeshops und Süßwarenläden, legt Wege durch den Park oder stattet eure Welt mit Toiletten aus. Durch unterschiedlich zuschaltbare Info-Maps haltet ihr dabei stets die Bedürfnisse eurer Parkbesucher im Auge. In welchen Regionen sind diese besonders zufrieden? Wo weniger? An welchem Parkabschnitt drückt die Blase besonders?