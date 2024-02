Age of Empires III: Definitive Edition: Große Erweiterung erscheint Ende 2024

Age of Empires III: Definitive Edition erhält Ende 2024 eine große Erweiterung.

Age of Empires III: Definitive Edition erhält Ende 2024 eine große DLC-Erweiterung. Weitere Details wurden noch nicht verraten, das folgende Bild von den Entwicklern soll aber alle Kenner einen ersten Hinweis geben.

Das Rätselraten in den Kommentaren ist also hier eröffnet – was meint ihr, könnte die folgende Botschaft bedeuten?