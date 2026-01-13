ARC Raiders: Update liefert Abyss‑Set und wichtige Balance‑Anpassungen

Zum Jahresauftakt rollt auf allen Plattformen das neue Update 1.11.0 für ARC Raiders aus und bringt frische Inhalte sowie mehrere Balance‑Korrekturen ins Spiel. Im Mittelpunkt steht das lang erwartete Abyss‑Cosmetic‑Set, das ab sofort für alle Spieler verfügbar ist.

Mit dem Update wurden mehrere Gameplay‑Elemente angepasst. Die Kettle erhält eine reduzierte Feuerrate, die nun bei 450 statt 600 liegt. Laut Entwicklerteam war der vorherige Wert nur mit Makros realistisch erreichbar, was einen unfairen Vorteil durch Drittsoftware erzeugte.

Auch die Trigger ’Nade wurde überarbeitet. Sie dominierte zuletzt viele PVP‑Gefechte, weshalb ihre Rolle als Luftzündungs‑Granate abgeschwächt wurde. Der Schaden konzentriert sich nun stärker auf das Zentrum der Explosion, während die Wirkung am Rand spürbar sinkt.

Zusätzlich wurde die Verzögerung zwischen Auslösung und Detonation von 0.7 auf 1.5 Sekunden erhöht, was Reaktionen erleichtert und präzise Luftzündungen erschwert.

Darüber hinaus behebt das Update einen Key‑Card‑Exploit, durch den Spieler Raumkarten nach der Nutzung behalten konnten. Auf Stella Montis Night Raid wurde die Beleuchtung in bestimmten Bereichen reduziert, wodurch Taschenlampen und akustische Hinweise stärker ins Gewicht fallen.