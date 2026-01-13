Massive Entertainment: Ubisoft plant Stellenabbau und Neuausrichtung

55 Jobs könnten bei Ubisoft Massive wegfallen – Fokus rückt stärker auf The Division und Snowdrop.

Ubisoft hat eine strukturelle Neuausrichtung bei Massive Entertainment angekündigt, die bis zu 55 Mitarbeiter in Malmö und Stockholm betreffen könnte. Nach Abschluss eines freiwilligen Abgangsprogramms und einer finalisierten langfristigen Roadmap sieht der Publisher nun klarer, welche Teamgrößen und Strukturen für eine nachhaltige Zukunft notwendig sind.

Künftig soll Massive seine Ressourcen stärker auf die The‑Division‑Reihe konzentrieren, darunter die Entwicklung von The Division 3 sowie die fortlaufende Unterstützung des zweiten Teils.

Zusätzlich arbeitet das Studio an einem noch unangekündigten Projekt mit Fokus auf Technologie und Innovation und bleibt zentral für die Weiterentwicklung der Snowdrop‑Engine und Ubisoft Connect.

In einer internen Nachricht betonte Ubisoft, dass die geplanten Änderungen nichts mit individueller Leistung zu tun hätten, sondern rein struktureller Natur seien. Betroffene Mitarbeiter werden direkt informiert und gemäß lokaler Vorgaben unterstützt, während das Studio seine langfristige Rolle innerhalb des Unternehmens beibehält.

  1. de Maja 320455 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.01.2026 - 17:31 Uhr

    Aber, aber KI kostet doch keine Jobs.
    Bin gespannt wie das mit der Menschheit weiter geht, Entwickler werden nichtmal schnell zu Busfahrern oder Handwerkern, obwohl Busfahrer haben wohl auch kein langes Leben wenn die autonomen Autos an fahrt aufnehmen. Jedenfalls, entweder lässt man uns Geringverdiener komplett fallen oder es muss einen Weg ins Grundeinkommen für jeden führen, denn die Arbeitslosenzahlen werden noch mehr steigen und das noch viel mehr in solch „höheren“ Berufen.

    0

