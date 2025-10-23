Massive Entertainment: Neuausrichtung auf Kosten von Mitarbeitern

Das zu Ubisoft gehörende Studio Massive Entertainment hat Teams und Ressourcen neu ausgerichtet, um die Roadmap zu stärken und den Fokus auf die The Division‑Reihe sowie die zugrundeliegenden Technologien Snowdrop und Ubisoft Connect zu sichern.
Bei dieser Neuausrichtung verlieren auch eine nicht genannte Anzahl von Mitarbeitern ihre Beschäftigung.
Teil der Umstellung ist ein freiwilliges Karriere‑Übergangsprogramm, das berechtigten Mitarbeitenden finanzielle und berufliche Unterstützung bietet, damit sie ihren nächsten Karriereschritt selbstbestimmt gehen können.
Das Studio bekräftigt seine volle Verpflichtung zu laufenden und geplanten Projekten, darunter The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence und The Division 3, und kündigt an, diese mit Stärke, Fokus und Ambition weiterzuführen. Weitere Informationen zur Roadmap und den Projekten sollen künftig folgen.
Die Abwärtsspirale hört nicht auf.
Auf welche Kosten soll es den sonst gehen?
Die Mitarbeiter sind immer die gefi***en ist bei uns im Unternehmen auch so 🤷🏻♂️
Wenn man ein Spiel produziert welches die Erwartungen nicht erfüllt leider normal.
Naja es wird noch viele in unterschiedlichen Branchen treffen, gerade bei uns im Land werden wir, meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren ne 6 stellige Zahl, mit ner 2 oder 3 davor mehr Arbeitslose haben. Erst wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht wird das ein Ende haben. Leider sind viele der Globalen Probleme unnötig, aber im Hintergrund verdienen einige daran richtig viel Geld