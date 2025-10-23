Massive Entertainment: Neuausrichtung auf Kosten von Mitarbeitern

4 Autor: , in News / Massive Entertainment
Übersicht

The Division-Entwickler Massive Entertainment führt Personalabbau nach Neuausrichtung durch.

Das zu Ubisoft gehörende Studio Massive Entertainment hat Teams und Ressourcen neu ausgerichtet, um die Roadmap zu stärken und den Fokus auf die The Division‑Reihe sowie die zugrundeliegenden Technologien Snowdrop und Ubisoft Connect zu sichern.

Bei dieser Neuausrichtung verlieren auch eine nicht genannte Anzahl von Mitarbeitern ihre Beschäftigung.

Teil der Umstellung ist ein freiwilliges Karriere‑Übergangsprogramm, das berechtigten Mitarbeitenden finanzielle und berufliche Unterstützung bietet, damit sie ihren nächsten Karriereschritt selbstbestimmt gehen können.

Das Studio bekräftigt seine volle Verpflichtung zu laufenden und geplanten Projekten, darunter The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence und The Division 3, und kündigt an, diese mit Stärke, Fokus und Ambition weiterzuführen. Weitere Informationen zur Roadmap und den Projekten sollen künftig folgen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Massive Entertainment

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. ShadowTerror90 55450 XP Nachwuchsadmin 7+ | 23.10.2025 - 17:15 Uhr

    Auf welche Kosten soll es den sonst gehen?

    Die Mitarbeiter sind immer die gefi***en ist bei uns im Unternehmen auch so 🤷🏻‍♂️

    0
  3. Ash2X 299460 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.10.2025 - 17:59 Uhr

    Wenn man ein Spiel produziert welches die Erwartungen nicht erfüllt leider normal.

    0
  4. Phonic 281025 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.10.2025 - 18:16 Uhr

    Naja es wird noch viele in unterschiedlichen Branchen treffen, gerade bei uns im Land werden wir, meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren ne 6 stellige Zahl, mit ner 2 oder 3 davor mehr Arbeitslose haben. Erst wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht wird das ein Ende haben. Leider sind viele der Globalen Probleme unnötig, aber im Hintergrund verdienen einige daran richtig viel Geld

    0

Hinterlasse eine Antwort