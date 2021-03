Arctic Awakening: Adventure-Spiel soll 2022 für Xbox erscheinen

Autor:, in / Arctic Awakening

Entwickler GoldFire Studios kündigt mit Arctic Awakening ein neues Spiel für PC und Konsolen an. Ihr seid Kai, eine Pilotin und befindet euch auf einem Flug mit eurem Kollegen und Freund Donovan auf dem Weg in den kalten Norden. Während eigentlich alles wie immer abläuft und ihr euch auch schon auf die Zeit nach Landung vorbereitet, kommt plötzlich ein Sturm auf und reißt euch und euer Flugzeug in die Tiefe.

Ihr wacht auf und befindet euch in einer kalten Umgebung. Nur ihr und euer Begleitroboter Alfie scheint den Absturz überlebt zu haben und müsst euch auf den Weg machen, aus dieser eisigen Hölle zu entkommen und euren verschollenen Freund Donovan zu finden.

Arctic Awakening von den GoldFire Studios ist ein episodisches First-Person Adventure. Während eurer Reise müsst ihr schwere Entscheidungen treffen, die eure Beziehungen zu euren Begleitern verändern kann, vielleicht sogar den Verlauf der Geschichte.

Ihr könnt die Welt erkunden, das Geheimnis um das Verschwinden eures Freundes Donovan aufdecken und sogar den Grund für die Katastrophe herausfinden. Das dynamische Wetter sorgt währenddessen dafür, dass sich jedes Gebiet anders anfühlt und sich dadurch eine einzigartige Atmosphäre entwickelt.

Zum Erscheinungsdatum ist nichts näheres bekannt, nur dass es 2022 erscheinen soll. Entwickelt wird es für die Plattformen PC, Xbox Series X/S, Playstation 4 und Playstation 5.