Arsene Lupin: Once A Thief: Abenteuer erscheint Ende 2024 für Xbox

Microids enthüllt das Videospiel-Abenteuer Arsene Lupin: Once a Thief für Konsolen und PC.

Entdeckt die frühesten Abenteuer der legendären Ikone. Das Videospiel Arsene Lupin: Once a Thief gibt sich zu erkennen und enthüllt seinen ersten Teaser!

Veröffentlicht von Microids und entwickelt von Studio Blazing Griffin, das bereits für zwei Episoden der Hercule Poirot-Serie verantwortlich zeichnet, wird dieses neue Abenteuerspiel Ende 2024 auf PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich!

Arsène Lupin: Once A Thief bietet eine spannende Reise in die Welt des legendären Gentleman-Einbrechers. Taucht ein in diese kultigen Geschichten aus dem Werk von Maurice Leblanc und entdeckt, wie die Legende geschmiedet wurde.

Über Arsene Lupin: Once a Thief:

Erlebt die Verwandlung von Arsène Lupin vom skurrilen Einbrecher zum legendären Helden.

Die Erzählung entfaltet sich in fesselnden Kamingesprächen zwischen Arsene Lupin und dem Autor Maurice Leblanc. Lupin erzählt Leblanc von seinen vergangenen Heldentaten und lässt die Spieler aktiv an diesen berühmten Eskapaden teilhaben.

Taucht in diesem Abenteuer-Puzzle-Spiel in eine fesselnde Reise ein, die das frühe Leben, die Liebe und die Verbrechen des kultigen Gentleman-Diebs erforscht.

Tretet ein in seine berühmten Geschichten und schlüpft sowohl in die Rolle von Lupin als auch in die des Detektivs Ganimard, seines unermüdlichen Gegenspielers, und erlebt legendäre Geschichten wie „Die Verhaftung von Arsène Lupin“ und „Herlock Sholmes kommt zu spät“ aus einer einzigartigen Perspektive.

Features

Meistert die Kunst des Diebstahls: Erforscht viele Umgebungen, löst Rätsel und verkleidet euch auf euren aufregenden kriminellen Eskapaden, während ihr ständig danach strebt, das Gesetz zu überlisten. Und immer einen Schritt voraus zu sein.

Erforscht viele Umgebungen, löst Rätsel und verkleidet euch auf euren aufregenden kriminellen Eskapaden, während ihr ständig danach strebt, das Gesetz zu überlisten. Und immer einen Schritt voraus zu sein. Die künstlerische Welt von Lupin: Bestaunt die lebendige Kunst, die an ein illustriertes Märchenbuch erinnert, und trefft farbenfrohe Charaktere, die direkt aus den Geschichten von Lupin stammen, während er seine eigenen Eskapaden mit einem Gespür für Dramatik nacherzählt.

Bestaunt die lebendige Kunst, die an ein illustriertes Märchenbuch erinnert, und trefft farbenfrohe Charaktere, die direkt aus den Geschichten von Lupin stammen, während er seine eigenen Eskapaden mit einem Gespür für Dramatik nacherzählt. Erlebt die Legenden: Setzt euch mit Lupin und Maurice Leblanc ans Feuer, wenn sie eine Auswahl von Lupins berühmtesten Geschichten nacherzählen und erlebt sie aus ganz neuen Perspektiven.

Setzt euch mit Lupin und Maurice Leblanc ans Feuer, wenn sie eine Auswahl von Lupins berühmtesten Geschichten nacherzählen und erlebt sie aus ganz neuen Perspektiven. Ermitteln und schlussfolgern: Erlebt die Geschichten aus einer neuen Perspektive, während ihr in die Rolle von Ganimard eintaucht, nach Beweisen sucht, Verdächtige verhört, Zeitlinien erstellt und die Punkte miteinander verbindet, um euren legendären Gegner zu verfolgen und zu fassen.