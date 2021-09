Autor:, in / Bassmaster Fishing 2022

Im Herbst könnt ihr mit Bassmaster Fishing 2022 auf Xbox Series X|S und Xbox One die dicken Fische an Land ziehen.

Diesen Herbst könnt ihr einen großen Fang machen, denn Dovetail Games kündigt Bassmaster Fishing 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam an.

Im Ankündigungs-Trailer stellt euch der Bassmaster Elite Series Angler Scott Martin seine Leidenschaft und das Spiel vor, an dessen Designprozess er sogar mitgewirkt hat.

In den kommenden Monaten wird der Entwickler mehr zur neuen Technologie, den neuen Funktionen und die Profi-Angler verraten.