Battlefield 2042: Hazard Zone Support wird eingestellt

Anfang Juni soll die erste Saison von Battlefield 2042 starten. Dabei sollen zahlreiche neue Inhalte, Fehlerkorrekturen und mehr ausgerollt werden.

Doch wie nun bekannt gegeben wurde, wird der Hazard Zone Support in Battlefield 2042 eingestellt. An dieser Stelle wird es keine neuen Inhalte geben. Das Team von DICE will sich komplett auf den Portal Modus konzentrieren und hier für frische Extras sorgen.

Passend dazu wurde ein neues Video veröffentlicht, in dem die Entwickler erklären, welche Neuerungen auf alle Battlefield 2042-Spieler zukommen werden:

Am Ende wird dann bestätigt, dass Hazard Zone nicht weiter mit neuen Updates unterstützt wird. Der Spielmodus bleibt zwar und schwerwiegende Bugs sollen entfernt werden, aber das war es auch.

„Eine letzte Neuigkeit, die ihr aus dem heutigen Video mitnehmen könnt, ist, dass wir die Entwicklung von Hazard Zone einstellen werden. Wir alle im Team hatten während der gesamten Entwicklung große Ambitionen und große Hoffnungen für dieses neue Battlefield-Erlebnis, aber wir sind die ersten, die die Hände heben und zugeben, dass es in Battlefield 2042 nicht das richtige Zuhause gefunden hat und dass wir sehr davon profitieren werden, wenn wir unseren Fokus und unsere Energie auf die Modi richten, die euch am meisten Spaß machen.“ „Die Hazard Zone wird weiterhin Teil des Spielerlebnisses sein, wir schalten sie nicht ab, aber abgesehen von der Behebung kritischer Fehler und seltsamer Verhaltensweisen, die in der Zukunft auftreten könnten, entwickeln wir nicht mehr aktiv neue Erfahrungen oder Inhalte für den Modus, und ihr werdet feststellen, dass Karten, die wir in unseren Saisons veröffentlichen, in der Gefahrenzone nicht unterstützt werden.“