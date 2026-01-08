Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!
Hier gibt es einen aktuelle Code, der am 13.01.2026 abläuft. Also löst den Code am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.
Borderlands 4 Shift Codes
- 3SRBB-9FWSJ-KRJBK-BBBT3-JXRCW
Wer von euch spielt Borderlands 4?
Das Spiel ist noch auf meiner Wunschliste
Wird eventuell mal gespielt, wenn es im Gamepass kommt.
Gleich ma mitgenommen 😅✌🏻 danke für die Info
Danke für die Info, irgendwie kriege ich die nicht immer mit. Also wieder auf ins Getümmel
Dankeschön