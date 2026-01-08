Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier gibt es einen aktuelle Code, der am 13.01.2026 abläuft. Also löst den Code am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

  • 3SRBB-9FWSJ-KRJBK-BBBT3-JXRCW

Wer von euch spielt Borderlands 4?

  3. Rotten 92765 XP Posting Machine Level 2 | 08.01.2026 - 08:44 Uhr

    Gleich ma mitgenommen 😅✌🏻 danke für die Info

