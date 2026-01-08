Grand Theft Auto VI: Rockstar entlässt 34 Entwickler wegen GTA 6 Leaks

GTA 6 sorgt erneut für Schlagzeilen, denn Rockstar Games hat bestätigt, dass 34 Entwickler entlassen wurden, nachdem interne Kommentare zum Entwicklungsstand, zu Features und zu möglichen Zeitplänen weitergegeben wurden.

Das Studio betont, dass jede unautorisierte Veröffentlichung von Informationen gegen die grundlegenden Prinzipien der eigenen Arbeit verstößt und deshalb konsequent geahndet wird.

Die internen Aussagen verdeutlichen, dass selbst kleine Details zu einem der meistbeachteten Spiele der Branche erhebliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung und sogar auf die Aktie von Take-Two haben könnten.

Rockstar erklärt, dass die Entscheidung bedauert werde, aber notwendig gewesen sei, da Vertraulichkeit eine zentrale Rolle im gesamten Produktionsprozess spiele.

Die weltweite Aufmerksamkeit für die Marke mache das Unternehmen besonders anfällig für Leaks, die sowohl kreative als auch wirtschaftliche Schäden verursachen können.

Die Gewerkschaft IWGB, die die betroffenen Mitarbeiter im Vereinigten Königreich vertritt, widerspricht dieser Darstellung jedoch deutlich.

Sie erklärt, dass die entlassenen Beschäftigten ausschließlich in privaten und rechtlich geschützten Gewerkschaftskanälen kommuniziert hätten.

Am Montag, dem 5. Januar, fand im Glasgow Tribunals Centre eine erste Anhörung statt, bei der die IWGB argumentierte, warum den entlassenen Mitarbeitern eine sogenannte interim relief gewährt werden sollte.

Die IWGB äußerte sich via IGN optimistisch, dass das Gericht ihrer Argumentation folgen könnte, betonte jedoch, dass eine Ablehnung der interim relief nicht bedeute, dass Rockstar im späteren Hauptverfahren nicht doch für rechtswidriges Verhalten verantwortlich gemacht werden könnte.

In einer Stellungnahme beschreibt die Gewerkschaft, wie die abrupten Entlassungen das Leben der Betroffenen und ihrer Familien erschüttert hätten, da Einkommen, Zukunftssicherheit und in einigen Fällen sogar das Aufenthaltsrecht verloren gingen.

Gleichzeitig bekräftigt die IWGB ihr Vertrauen in die Stärke des Falls und ihre Überzeugung, dass Rockstar gegen geltendes Recht verstoßen habe, als 31 ihrer Mitglieder ohne Vorwarnung entlassen wurden.

Parallel zu den Vorgängen wurden zusätzlich drei weitere Mitarbeiter entlassen, darunter eine Person, die im April 2025 Informationen zu GTA 6 an eine externe Quelle weitergab, die diese anschließend in sozialen Medien veröffentlichte.

Die Details deuten darauf hin, dass es sich um die Veröffentlichung der vollständigen Namen von Jason und Lucia kurz vor dem zweiten Trailer handelt. Die Gesamtsituation zeigt, wie strikt Rockstar seine interne Geheimhaltung durchsetzt und wie sensibel das Unternehmen mit jeder Form von Informationsfluss rund um GTA 6 umgeht, um die Kontrolle über eines der größten Entertainmentprojekte der Gegenwart zu bewahren.