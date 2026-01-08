Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Das neue Jahr bringt satte Belohnungen für alle, die im Grenzland für Gerechtigkeit sorgen, darunter 3x RDO$, Rollen-XP und XP für reguläre Kopfgeldjagden und 2x RDO$, Gold und XP für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden.
Darüber hinaus profitieren angehende Gesetzeshüter diesen Monat von 5 Goldbarren Rabatt auf Kopfgeldjägerlizenzen.
Die Highlights des Monats:
- 3x RDO$, Rollen-XP und XP für reguläre Kopfgeldjagden
- 2x RDO$, Gold und XP bei legendären und berüchtigten Kopfgeldjagden
- 3x RDO$ und XP in Free Roam Events für Kopfgeldjäger
- Belohnungen des Monats:
- Schließt eine legendäre Kopfgeldjagd erfolgreich ab, um die Harshaw-Armschützer zu erhalten
- Alle Kopfgeldjäger mit Rang 25 oder höher, die in diesem Monat Red Dead Online spielen, erhalten den weißen Clairborn-Mantel
- Wenn ihr entweder an „Verbrecherjagd“ oder „Tag der Abrechnung“ teilnehmt, werdet ihr mit dem Gable-Amulett belohnt
- Gewinnt diesen Monat zu einem beliebigen Zeitpunkt in der präsentierten Serie, um die schwarze Morales-Weste zu erhalten
- Wöchentliche Belohnungen:
- 6. – 12. Januar: Schließt drei Kopfgeldmissionen ab, um die Schatzkarte für das Ufer des San Luis zu erhalten
- 13. – 19. Januar: Schließt alle eure täglichen Kopfgeldjagd-Herausforderungen ab und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Kopfgeldjäger-Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“
- 20. – 26. Januar: Schließt drei Kopfgeldmissionen ab und erhaltet ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine Waffe
- 27. Januar – 2. Februar: Spieler ab Rang 50 erhalten für das Einloggen den beigefarbenen Torranca-Mantel
- Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Creator vsblicky
- 3x RDO$ und XP für die präsentierte Serie:
- 6. – 12. Januar: Hardcore-Pro-Serie
- 13. – 19. Januar: Shootout-Serie
- 20. – 26. Januar: Last Stand (Hardcore)
- 27. Januar – 2. Februar: Kontrastserie
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Der Alligatorhut, die Strickland-Stiefel, die Schnürhose, der Irwin-Mantel, der Clymene-Mantel und die Shaffer-Beinschützer
- Rabatte: 5 Goldbarren auf normale und renommierte Kopfgeldjägerlizenzen, 40 % Rabatt auf Kopfgeldjägeroutfits, Kopfgeldjägerwagen und dazugehörige Anstriche, Bretonen und Arbeitspferde, Flinten und Anpassungen für Flinten, Stiefel, Hemden und Röcke und zudem 50 % Rabatt auf Bolas (inklusive Hawkmoth, Brookstone, Gravesend) und Wurfmesser
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
Irgendwie hab ich gerade Lust auf den Onlinemodus bekommen 🤠.
Bis heute nicht online gezockt 😅
Die Kampagne habe ich geliebt. Den online Modus habe ich dann links liegen gelassen. Sollte ich vielleicht mal nachholen.