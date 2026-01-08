Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Diesen Monat in Red Dead Online: Belohnungen für Kopfgeldjäger, wiederkehrende Bekleidung, ein kostenloses Community-Outfit und mehr.

Das neue Jahr bringt satte Belohnungen für alle, die im Grenzland für Gerechtigkeit sorgen, darunter 3x RDO$, Rollen-XP und XP für reguläre Kopfgeldjagden und 2x RDO$, Gold und XP für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden.

Darüber hinaus profitieren angehende Gesetzeshüter diesen Monat von 5 Goldbarren Rabatt auf Kopfgeldjägerlizenzen.

Die Highlights des Monats:

3x RDO$, Rollen-XP und XP für reguläre Kopfgeldjagden

für reguläre Kopfgeldjagden 2x RDO$, Gold und XP bei legendären und berüchtigten Kopfgeldjagden

bei legendären und berüchtigten Kopfgeldjagden 3x RDO$ und XP in Free Roam Events für Kopfgeldjäger

in Free Roam Events für Kopfgeldjäger Belohnungen des Monats:

Schließt eine legendäre Kopfgeldjagd erfolgreich ab, um die Harshaw-Armschützer zu erhalten

Alle Kopfgeldjäger mit Rang 25 oder höher, die in diesem Monat Red Dead Online spielen, erhalten den weißen Clairborn-Mantel

Wenn ihr entweder an „Verbrecherjagd“ oder „Tag der Abrechnung“ teilnehmt, werdet ihr mit dem Gable-Amulett belohnt

Gewinnt diesen Monat zu einem beliebigen Zeitpunkt in der präsentierten Serie, um die schwarze Morales-Weste zu erhalten

Wöchentliche Belohnungen:

6. – 12. Januar: Schließt drei Kopfgeldmissionen ab, um die Schatzkarte für das Ufer des San Luis zu erhalten

13. – 19. Januar: Schließt alle eure täglichen Kopfgeldjagd-Herausforderungen ab und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Kopfgeldjäger-Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“

20. – 26. Januar: Schließt drei Kopfgeldmissionen ab und erhaltet ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine Waffe

27. Januar – 2. Februar: Spieler ab Rang 50 erhalten für das Einloggen den beigefarbenen Torranca-Mantel

Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Creator vsblicky

zusammengestellt von Creator 3x RDO$ und XP für die präsentierte Serie:

6. – 12. Januar: Hardcore-Pro-Serie

13. – 19. Januar: Shootout-Serie

20. – 26. Januar: Last Stand (Hardcore)

27. Januar – 2. Februar: Kontrastserie

Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Der Alligatorhut, die Strickland-Stiefel, die Schnürhose, der Irwin-Mantel, der Clymene-Mantel und die Shaffer-Beinschützer

Der Alligatorhut, die Strickland-Stiefel, die Schnürhose, der Irwin-Mantel, der Clymene-Mantel und die Shaffer-Beinschützer Rabatte: 5 Goldbarren auf normale und renommierte Kopfgeldjägerlizenzen, 40 % Rabatt auf Kopfgeldjägeroutfits, Kopfgeldjägerwagen und dazugehörige Anstriche, Bretonen und Arbeitspferde, Flinten und Anpassungen für Flinten, Stiefel, Hemden und Röcke und zudem 50 % Rabatt auf Bolas (inklusive Hawkmoth, Brookstone, Gravesend) und Wurfmesser

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire .