Five Nights at Freddy’s: Emma Tammi neue Regisseurin der Filmumsetzung

Die Dreharbeiten zum The Five Nights at Freddy’s Film sollen im Jahr 2023 starten.

Blumhouse Productions hat mit Emma Tammi eine neue Regisseurin für den The Five Nights at Freddy’s Film gefunden. Für die Animatronics wurde Jim Henson’s Creature Shop gewonnen.

Bereits 2015 wurden die Rechte für eine Verfilmung des Spiels von Warner Bros. Pictures erworben und ein Film sollte mit Gil Kenan(Monster House) umgesetzt werden. Im Jahr 2017 gab dann aber der Erfinder der Serie, Scott Cawthon, bekannt, das Projekt sei auf null zurückgesetzt.

Im selben Jahr wurde öffentlich, dass die Horrorfilmproduktionsfirma Blumhouse die Rechte übernommen hatte. 2018 gab man an, dass Chris Columbus Regie führen würde, 2021 informierte Jason Blum, Gründer von Blumhouse Pictures, dass Columbus nicht mehr in das Projekt involviert sei. Diese Woche zwitscherte er dann ein Update: „Neben Emma Tammi, die bei The Wind und Blood Moon Regie führte, wird Jim Henson’s Creature Shop die Animatronics herstellen. Die Firma hat bereits mit den Arbeiten begonnen, Start der Dreharbeiten ist für 2023 geplant.“

Wer sich mit den Spielen die Wartezeit bis zum Film vertreiben möchte, kann im Xbox Store stöbern: