Heavy Duty Challenge: Spiel für Truck-Fans ist jetzt erhältlich

Publisher Aerosoft und Entwickler Nano Games haben heute Heavy Duty Challenge für PC, PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

In der anspruchsvollen Off-Road-Truck-Simulation fahren Spieler mit PS-starken und offiziell lizenzierten Trucks durch extrem forderndes Gelände. Sie nehmen an authentischen Meisterschaften teil oder erkunden verschiedene Maps in der Open World. Heavy Duty Challenge nutzt eine eigene Engine, die eine besonders präzise Physik und Mechanik ermöglicht. Alle Trucks basieren auf Fahrzeugen der aktiven Europa Truck Trial Championships.

Den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen:

Die Fahrzeuge in Heavy Duty Challenge wurden detailgetreu nachgebaut, sind aufrüstbar und erfordern natürlich regelmäßige Wartung. Trucks auf der Autobahn fahren kann jeder. Den HDC zu meistern erfordert Können, Erfahrung und Präzision. Nur so können virtuelle Trucker zum ultimativen Truck Trial Champion werden.

Features:

Truck Trial Championship und Open World Geländefahrten

12 realistische Trucks mit Kabinenansicht

Offizielle Lizenz der Europa Truck Trial Liga

Schadens- und Reparatursysteme

Upgrade- und Verbesserungssysteme für Trucks

Online-Ranglisten

Ultrarealistische state-of-the-art Physiksimulation

Gamepad- und Lenkradunterstützung

Heavy Duty Challenge ist ab sofort für PC zum Preis von 29,99 € und für PS5 und Xbox Series X|S für 34,95 € erhältlich.

Heavy Duty Challenge Gameplay-Videos: