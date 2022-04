Hello Games: Neues Projekt der No Man’s Sky-Entwickler ist sehr ambitioniert

Autor:, in / Hello Games

Neben der fortwährenden Unterstützung von No Man’s Sky arbeitet Hello Games an einem weiteren sehr ambitionierten Projekt.

Spätestens seit No Man’s Sky ist Entwickler Hello Games bekannt für seine ambitionierten Projekte und Visionen. Auch das neue, noch unangekündigte Spiel des Studios soll dabei keine Ausnahme darstellen, wie Managing Director Sean Murray im Gespräch mit IGN verrät:

„Seit einiger Zeit arbeiten wir im Hintergrund an etwas ziemlich Ehrgeizigem. Es ist ein kleines Team, aber wir mögen es so. Ähnlich wie bei No Man’s Sky ist es die Art von Projekt, bei dem es unmöglich erscheinen würde, selbst wenn tausend Leute daran arbeiten würden.“

Zudem versichert Murray, dass die Arbeit an dem neuen Projekt das kontinuierliche Engagement des Studios für das Wachstum und die Weiterentwicklung von No Man’s Sky in keinster Weise beeinträchtigt:

„No Man’s Sky wird nicht durch das nächste Projekt zurückgehalten, aber das Neue wird auch nicht durch No Man’s Sky gebremst. Wir haben das Glück, dass wir den Leuten erlauben können, sich frei zu entscheiden, um an dem zu arbeiten, was sie begeistert.“