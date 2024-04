House Flipper: Kostenloses Update und Möbelpaket angekündigt

Autor:, in / House Flipper

Die Entwickler der in Krakau ansässigen Studios Frozen Way und Frozen District freuen sich, Neuigkeiten über neue Funktionen in House Flipper bekannt zu geben!

Obwohl House Flipper 2 Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, haben die Spielentwickler die Spieler, die die erste Version immer noch mögen, nicht vergessen.

Zuerst wurde im März der neue House Flipper Dine Out DLC angekündigt, und jetzt wurden neue Elemente hinzugefügt, die einen Hauch von Frühlingsfrische in das Spiel bringen!

Dazu gehört ein kostenloses Reef Cottage Update, das am 1. April für alle Spieler veröffentlicht wurde, sowie die Ankündigung des Pop Art Furniture Pack DLC, das im Juni dieses Jahres zum Kauf angeboten wird.

Über das House Flipper – Pop Art Furniture Pack

Die Entwickler haben ein brandneues Möbelpaket geschaffen, das sich um den lebendigen künstlerischen Trend der Pop-Art dreht und für die Spieler gedacht ist, die an die Macht der avantgardistischen Einrichtungsoptionen glauben.

Mit dem Pop-Art-Möbelpaket treffen die Spieler auf die verrückten Kreationen der schrägsten Fantasien! Sie werden Gegenstände entdecken, die sich über Konventionen hinwegsetzen und die Bedeutung von Pop-Art neu definieren.

Postmoderne Sofas, verrückte Stühle und packende Kommoden? All diese aufsehenerregenden Schönheiten sind in diesem herunterladbaren Inhalt enthalten. Bereitet euch darauf vor, eurem inneren Exzentriker freien Lauf zu lassen und euer Haus in einen lebendigen Spielplatz voller funky Freuden zu verwandeln! Der DLC wird über 69 neue Gegenstände enthalten.

Über das House Flipper – Reef Cottage Update

Neue Möbel zu kaufen ist nicht alles – es ist genauso wichtig, einen geeigneten Platz zu haben, um sie zu präsentieren. Deshalb wurde dem House Flipper mit Reef Cottage bereits eine neue, außergewöhnliche Immobilie zum Verkauf hinzugefügt!