King Arthur: Knight’s Tale: Entwicklertagebuch zu Rising Eclipse und Patch 2.0

Der 2. Dezember 2023 geht für King Arthur: Knight’s Tale mit der Veröffentlichung der Saison Rising Eclipse und des Patch 2.0 einher. In einem neuen Video führt Viktor Juhász, selbst Narrative Designer für King Arthur: Knight’s Tale, als Erzähler durch die bevorstehenden Neuerungen und Abenteuer.

Den Schwerpunkt legt man in dem aktuellen Eintrag im Entwicklertagebuch auf die Spielmechaniken für die Rising Eclipse-Saison. Geprägt wird das Spiel im kommenden Kapitel so etwa von den sogenannten „Rifts“, die sich auf dem Schlachtfeld auftun und eine Gefahr für eure Figuren darstellen.

In Anbetracht dieser Rifts spielen die als Sidhe bezeichneten Wesen künftig eine größere Rolle, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der Ausgestaltung Camelots. Unter den Grundmauern wurde nämlich ein uralter Sidhe-Schrein entdeckt. Was es damit wohl auf sich hat?