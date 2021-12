Lacuna: Sci-Fi-Noir-Abenteuer für Xbox angekündigt

Lacuna ist ein Sci-Fi-Noir-Abenteuer und verpasst dem Adventure-Genre einen modernen Anstrich. Ihr schlüpft in die Rolle von Neil Conrad, einem CDI-Agenten, der einen kaltblütigen Mord untersucht.

Der Titel ist inspiriert von Spielen wie Detective Grimoir oder Return of the Obra Dinn als auch von berühmten Marken wie The Expanse oder Ghost in the Shell.

Über Lacuna: „Du bist Neil Conrad, CDI-Agent. Du ermittelst in einem Mordfall, der Dein Leben und das ganze Sonnensystem ins Chaos zu stürzen droht. Befrage Zeugen, sammle Hinweise und setze das Puzzle zusammen, um die hässliche Wahrheit ans Licht zu bringen … oder auch nicht. Die Story kann verschiedene Verläufe nehmen. Wie sie ausgeht, hängt von Dir ab. Klar, Du kannst zum Ende vorpreschen, ohne Dir viele Gedanken zu machen – wenn Du mit den Konsequenzen leben kannst. Nur wenn Du die richtigen Entscheidungen triffst, kommst Du am Ende vielleicht mit heiler Haut davon. Auf manche Fragen gibt es keine richtige Antwort. Verrätst Du einen Freund, um Deine Familie zu beschützen? Bringst Du Deine Nächsten in Gefahr für das Allgemeinwohl? Warst Du den Frieden oder enthüllst Du die schreckliche Wahrheit?“

Lacuna ist ein immersives Detektiv-Abenteuer, dargestellt in modernem Pixelart-Stil, und erscheint offiziell am 21. Dezember für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4|5. Am 28. Dezember erscheint die Nintendo Switch-Version.