Neverwinter: Glühend heißes Abenteuer beginnt

Neverwinters neueste Erweiterung Mountain of Flame ist jetzt auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Die neue Erweiterung Mountain of Flame für Neverwinter von Publisher Arc Games und Entwickler Cryptic Studios ist ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar, wie wir bereits berichtet haben. Nun wurden mehr Details zu den Verbesserungen bekannt gegeben.

Das große Update des kostenlos spielbaren D&D-MMORPGs wird die Abenteuerzone Mount Hotenow, die ursprünglich zum Launch von Neverwinter 2013 eingeführt wurde, wieder in das Spiel zurückbringen.

Abenteurer werden entdecken, dass die Zone komplett überarbeitet wurde, sodass Mount Hotenow heute größer und besser als je zuvor ist. Als Teil der Zone kehrt auch das klassische Gewölbe „Lager des tobenden Drachen“ wieder ins Spiel zurück, inklusive überarbeiteter Monster und Bosse.

Zusätzlich enthält die Erweiterung auch einige Verbesserungen des Spielkomforts und einen neuen Battlepass, durch den Spieler sich Belohnungen wie den neuen Gefährten „Eric der Kavalier“ aus der DnD-Zeichentrickserie Dungeons & Dragons (1983) sichern können.

In der Erweiterung Mountain of Flame rumort der rauchende Vulkan Mount Hotenow wieder und droht auszubrechen. Gommoth, ein mächtiger Feuerriese, der in den Tiefen des Berges lebt, hat vor, das Magma dazu zu verwenden, ein im Vulkan schlummerndes Primordial zu erwecken. Abenteurer müssen sich verbünden und den Kampf gegen Gommoth und seine Streitkräfte aufnehmen, bevor das Primordial die gesamte Schwertküste zerstört.

Helden, die dieses glühend heiße Abenteuer bestreiten, erwartet eine Vielzahl von neuen Inhalten in Neverwinter:

Wiedereingeführte Abenteuerzone – Mount Hotenow Held werden sich wieder nach Mount Hotenow vorwagen können, denn diese Abenteuerzone ist nun wieder in einer überarbeiteten Version und mit neuen Monstern zugänglich! Zusätzlich zu gefährlichen Lavaströmen und Aschegeysiren machen nun auch Gommoths elementare Streitkräfte Mount Hotenow unsicher. Dabei werden sie auf Feuerarchonten, wahnsinnige Kultisten und andere feurige Feinde treffen. Überarbeitete und verbesserte Abenteuerzone Überarbeitet und voller neuer Gegner brennt Mount Hotenow noch heftiger als je zuvor und wird Abenteurer ein völlig neues Erlebnis an der Schwertküste bieten. Neverwinter-Veteran werden bemerken, dass die Abenteuerzone im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Version weitreichende Änderungen aufweist, sowohl in visueller Hinsicht als auch im Hinblick auf ihren Aufbau. Helden müssen einer Expedition von Zwergen dabei helfen, Gommoths Streitkräfte in den Tiefen von Mount Hotenow zu bekämpfen. Feuerriesenabriegelungen Gommoths Streitkräfte patrouillieren auf der Suche nach Eindringlingen durch den Berg. Wenn Abenteurer Gommoths Streitkräften heftig genug zusetzen, wird er seine mächtigsten Diener in den Kampf senden: Gewaltige Riesen, die auf feurige Zerstörung aus sind.



Wiedereingeführtes Gewölbe – Lager des tobenden Drachen Angeführt von der Prophetin Rohini haben die Kultisten der Ashmadai Helm’s Hold überrannt, um sich das Hex Locus zu sichern, ein Artefakt, das über die Macht verfügt, das Gewebe der Realitäten zu durchdringen und die Natur von Geschöpfen zu verdrehen. Rohini hat den Verstand des grünen Drachen Chartilifax beeinflusst, um das Hex Locus zu beschützen, und ihm weisgemacht, dass er ein grüner Elf und Diener Rohinis wäre. Nun bewacht Chartilifax das Hex Locus und wird jeden verschlingen, der sich dem Artefakt nähert. Verbessertes Gewölbe – Lager des tobenden Drachen Dieses klassische Gewölbe ist mit einer kompletten Überarbeitung aller Monster und Bosse zurück. Abenteurer werden sich einen Weg durch Rohinis Streitkräfte bahnen und den wahnsinnigen Drachen Chartilifax besiegen. Drei Schwierigkeitsgrade Normal für Zufällige Wartelisten. Adept für organisierte Gruppen, die eine Herausforderung suchen. Meister für Gilden, die ihre Koordination der ultimativen Prüfung unterziehen wollen. Neue Belohnungen Einzigartige Belohnungen für jeden Schwierigkeitsgrad, die besten Belohnungen bietet die anspruchsvolle Meister-Version.



Verbesserungen des Spielkomforts Updates für die Gildenverwaltung Das Gilden-Protokoll zeichnet nun mehr Informationen über die Aktivitäten von Gildenmitgliedern auf. Es ist nun leichter, Gilden und Allianzen umzubenennen. Das Schatzlager unterstützt nun Massenspenden, sodass Spieler mehrere Gegenstände zur gleichen Zeit in großer Zahl spenden können. Neuer Battlepass mit Gefährten aus dem D&D-Cartoon als Belohnung Wenn Abenteurer sich in die feurigen Tiefen von Mount Hotenow vorwagen, wird ein neuer Battlepass ihnen dringend benötigte Unterstützung bieten. Um Fortschritte im Battlepass zu erzielen und sich die Belohnungen zu sichern, müssen sie Zufällige Wartelisten abschließen und an Feuerriesenabriegelungen (Kampfbegegnungen) in Mount Hotenow teilnehmen. Indem Abenteurer die Herausforderungen im Premium-Pfad des Battlepasses bewältigen, können sie den Gefährten Eric der Kavalier erhalten, der auf dem gleichnamigen Charakter aus dem TV-Cartoon Dungeons & Dragons (1983) basiert. Änderungen an Gefährten Viele beliebte Gefährten von den Neverwinter-Helden Celeste und Makos bis hin zum Belagerungsmeister wurden aktualisiert und verbessert.



Neverwinter ist ein kostenlos spielbares Action-MMORPG mit dynamischen Kämpfen und epischen Dungeons. Spieler erforschen die weitläufige Stadt Neverwinter sowie die angrenzenden Landstriche und lernen dabei die lebhafte Geschichte dieser berühmten Metropole aus den Vergessenen Reichen kennen, während sie die Stadt gegen unzählige Feinde verteidigen. Neverwinter ist kostenlos auf dem PC, digital auf der Xbox (Xbox Live Gold-Mitgliedschaft nicht erforderlich) und auf der PlayStation (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.