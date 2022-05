Rabbids: Party of Legends: Die verrückten Hasen sind zurück

Rabbids: Party of Legends bringt die verrückten Hasen zurück auf die Xbox. Das Spiel erscheint bereits Ende Juni.

Mit Rabbids: Party of Legends hat Ubisoft ein neues Partyspiel für die Xbox enthüllt. Das Spiel soll bereits am 30. Juni 2022 erscheinen und für spaßige Runden mit Freunden und der Familie sorgen. Zahlreiche urkomische Minispiele erwarten euch auf der neuen Party der Rabbids.

Rabbids: Party of Legends Merkmale

Stürzt euch mit bis zu 4 Spielern in ein lokales Multiplayer-Chaos

Verbündet euch und konkurriert in über 50 lustigen Minispielen

Erstellt eine Benutzer-Spielliste mit euren Lieblingsminispielen

Alle können bei der Action mitmachen – mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden und intuitiver Steuerung

Entdeckt eine legendäre Story voller bunter Charaktere, aufgeteilt in 4 Kapitel

Rabbids: Party of Legends ist am 30. Juni für Xbox One (und über Abwärtskompatibilität für Xbox Serie X|S) erhältlich.

Hier gibt es ein paar Screenshots aus dem Spiel: