2002 veröffentlichte Acclaim den letzten Teil von Shadowman, welcher 2022 ein Remaster erhalten hat. Im Einzelspieler-Action-Horrorspiel schwingt ihr dabei als Shadowman Jack Boniface die Sense, um die Menschheit gegen die Schrecken der Totenseite zu verteidigen.

Shadowman: Darque Legacy basiert in seiner Erzählung stark auf den Comicheften, die dem Verlag „Valiant Comics“ gehören. Blowfishstudios arbeitet dazu eng mit dem Verlag der Reihe zusammen, um eine neue fesselnde Geschichte des Shadowman zu erzählen.

Das Spiel wird für Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie PC veröffentlicht. Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Seit Jahrhunderten trägt die Familie Boniface ein düsteres Erbe – den Mantel des Schattenmanns, des Wanderers zwischen den Welten, der geschworen hat, den Schleier zwischen Leben und Tod zu bewahren.

Jetzt wird der neue Schattenmann Jack Boniface in den Pfad des wachsenden Bösen gedrängt, das alles bedroht, wofür seine Vorgänger gekämpft haben. Dieses neue Kapitel baut auf den jahrzehntelangen Shadowman-Geschichten auf, die in Valiant Comics erzählt wurden, und ist eine Originalgeschichte, die in Zusammenarbeit mit Valiant Entertainment entwickelt wurde.

In Shadowman: Darque Legacy duelliert ihr euch in herausfordernden, viszeralen Kämpfen mit einer Reihe von schrecklichen Feinden. Kämpft gegen die fanatischen Kultisten der Brüderschaft, von hammerschwingenden Unmenschen bis hin zu zaubernden Nekromanten, und bekämpft wahrhaft elende Kreaturen, die aus den trostlosen Tiefen hervorgekrochen sind. Erteilt brutale und blutige Schläge mit einer Reihe von Shadowman-Waffen. Erforscht dabei verschiedene Orte – durchquert lebendige, detaillierte Orte in der Liveside und stapft durch ihre dunklen Spiegelungen in der höllischen Welt der Deadside. Wechselt zwischen den Welten, um einzigartige Umgebungsrätsel zu lösen. Steigt durch ein RPG-ähnliches Charakterentwicklungssystem auf, verbessert euren Charakter, um neue Fähigkeiten zu erlangen, und werdet zu einem furchterregenden Schattenmann.

Shadowman: Darque Legacy Features

Fesselnde Erzählung: Pulsierende Horror-Action, mit fesselnden Charakteren und Dialogen

Pulsierende Horror-Action, mit fesselnden Charakteren und Dialogen Gänsehaut erzeugendes Grauen: Eine Atmosphäre voller nervenzerfetzender Spannung

Eine Atmosphäre voller nervenzerfetzender Spannung Parallele Welten: Erforscht detaillierte Umgebungen in zwei Welten, die einzigartige Spielmöglichkeiten bieten

Erforscht detaillierte Umgebungen in zwei Welten, die einzigartige Spielmöglichkeiten bieten Tödliche Kämpfe: Herausfordernde, aber dennoch zugängliche und lohnende Nahkämpfe

Herausfordernde, aber dennoch zugängliche und lohnende Nahkämpfe Actiongeladene Bosskämpfe: Testet euren Mut gegen monströse, dämonische Bosse aus den dunkelsten Abgründen der Deadside