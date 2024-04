Mortal Kombat 1: Ein erster Blick auf Homelander

Mortal Kombat 1-Spieler freuen sich derzeit über die Ankunft von Ermac. Doch damit nicht genug, denn für das Kampfspiel sind noch zahlreiche weitere Inhalte geplant, woran Ed Boon noch einmal erinnern möchte.

Dazu hat er folgendes Mortal Kombat 1-Video via X veröffentlicht:

We're very pleased with the reception players are giving Ermac and happy to remind everyone there is still a LOT more planned for #MortalKombat1

More: Klassic Kostumes, New Moves, Kameos, online features, secrets, and of course…. pic.twitter.com/7ZOOeSzpNE

— Ed Boon (@noobde) April 26, 2024