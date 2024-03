Mortal Kombat 1: John Cena spricht über Peacemaker-Auftritt

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Über seine Gastrolle in Mortal Kombat 1 als Peacemaker spricht Wrestler und Schauspieler John Cena.

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios haben einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem der Schauspieler John Cena über seine Rolle als DC-Superheld Peacemaker spricht, dem neuesten Gastkämpfer für herunterladbare Inhalte (DLC) in Mortal Kombat 1.

Basierend auf dem Charakter, den er im Film The Suicide Squad verkörpert und in seiner eigenen Serie Peacemaker on Max fortgesetzt hat, leiht John Cena dem neuen spielbaren Charakter seine Stimme und sein Konterfei.

Peacemaker bringt ein beeindruckendes Moveset in Mortal Kombat 1 ein, das Peacemakers Expertenfähigkeiten im Schießen, seine charakteristischen Helmfähigkeiten und seinen loyalen Weißkopfseeadler Eagly umfasst, die alle durch seine legendären Tanzbewegungen und seinen frechen Humor ergänzt werden.

Peacemaker, auch bekannt als Christopher Smith, ist bereit, Liu Kangs Neue Ära des Friedens herauszufordern und wird es mit jedem aufnehmen, der sich ihm in den Weg stellt.

Peacemaker ist ab sofort in Mortal Kombat 1 als Teil der Early-Access-Phase für Kombat-Pack-Besitzer erhältlich, gefolgt von der allgemeinen Verfügbarkeit am 6. März.