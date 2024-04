Warhammer 40.000: Battlesector: Slitherine übernimmt zukünftige Entwicklung

Image: Slitherine Ltd

Der führende Strategieentwickler Slitherine hat die Rechte an der Spiel-Engine von Warhammer 40.000: Battlesector erworben und wird in Kürze zukünftige Pläne für die Franchise bekannt geben und wird mit anderen Entwicklern zusammenarbeiten, um DLCs zu produzieren, die umfangreicher sind als alles, was bisher veröffentlicht wurde.

Black Lab Games entwickelte ursprünglich das Spiel und die ersten sechs Fraktions-DLCs sowie eine Fülle neuer Features und Spielmodi zwischen 2021 und 2024. Die Zusammenarbeit des Studios mit Slitherine geht auf das Jahr 2015 zurück, als Star Hammer: the Vanguard Prophecy für den PC veröffentlicht wurde.

In Zukunft wird Black Lab Games an neuen Projekten arbeiten, die noch angekündigt werden müssen.

Marco Minoli, Director of Publishing bei Slitherine, sagte: „Mit Battlesector hat Black Lab Games eines der taktisch reichhaltigsten und umfassendsten Strategiespiele im Warhammer 40.000-Universum geschaffen, das noch heute von Tausenden von Spielern genossen wird. Wir möchten Black Lab Games unseren tiefsten Dank für die harte Arbeit und das unermüdliche Engagement für das Projekt in den letzten Jahren aussprechen.“ „Mit Blick auf die Zukunft wird Battlesector ein wichtiger Titel im Portfolio von Slitherine bleiben, und wir freuen uns darauf, das Spiel auf neue und aufregende Weise zu erweitern, die die Spieler noch nicht kennen. Wir möchten die Fans dazu ermutigen, die Steam-Seite von Battlesector und unsere Social-Media-Kanäle für die neuesten Entwicklungen im Auge zu behalten.“

Paul Turbett, CEO und Creative Director bei Black Lab Games, sagte: „Die Möglichkeit, ein Spiel zu entwickeln, das im kultigen Warhammer 40.000-Universum angesiedelt ist, war eine unglaubliche Erfahrung. Wir von Black Lab Games sind Games Workshop dankbar, dass wir in ihrem Universum spielen dürfen, den Spielern, die uns auf unserer bisherigen Reise begleitet haben, und Slitherine, die das alles möglich gemacht haben.“ „Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie es mit dem Spiel weitergeht, und ich bin zuversichtlich, dass es in sicheren Händen ist und eine glänzende Zukunft hat.“

Warhammer 40.000: Battlesector erscheint 2021 für PC, PlayStation und Xbox und wurde sowohl von Kritikern als auch von der breiten Community positiv aufgenommen. Das Spiel hat derzeit eine „sehr positive“ Bewertung von Nutzern auf Steam.