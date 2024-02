Warhammer 40.000: Battlesector: Neue spielbare Fraktion

Image: Slitherine Ltd

Für das Allgemeinwohl: Die neue spielbare Fraktion, die T’au, schließt sich dem Kampf in Warhammer 40.000: Battlesector an.

Die T’au sind die neueste Fraktion, die das Schlachtfeld im beliebten rundenbasierten Strategietitel Warhammer 40.000: Battlesector von Slitherine und Black Lab Games betritt.

Die technologisch fortschrittliche Fraktionist eingetroffen, um mit 14 neuen Einheiten, die in den dynamischen Kampagnen des Spiels, in Scharmützeln und im Mehrspielermodus spielbar sind, das größere Gute in der Galaxie zu verbreiten.

Die T’au sind auf Langstreckenwaffen spezialisiert und verfügen über eine vielfältige Auswahl an Einheitentypen, die ihre technologischen Fähigkeiten nutzen, um die Oberhand zu gewinnen. Der XV88 Broadside Battlesuit kann mit seinen Hightech-Sensoren feindliche Schwachstellen ausfindig machen, die sich leicht ausnutzen lassen.

Die XV25 Stealth Battlesuits können sich nahtlos in ihre Umgebung einfügen, um den Feind auszuschalten, und das furchterregende XV8 Crisis Battlesuit Team hat Zugang zu einer Vielzahl verheerender Waffen.

Jede dieser Einheiten verfügt über unverwechselbare, fein ausgearbeitete Modelle und einzigartige Spezialfähigkeiten. Darüber hinaus können die Spieler auf brandneue HQ-Fähigkeiten zugreifen, die der gesamten Fraktion zugute kommen. Dazu gehören „Seeker Missile Strike“, „Manta Strike“ und „Orbital Ion Beam“.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des T’au-DLCs wird auch der neue kostenlose Karteneditor veröffentlicht. Mithilfe eines einfach zu bedienenden Tools im Spiel können Spieler ihre eigenen Karten erstellen und sie über ein plattformübergreifendes Upload-System mit der Welt teilen.

Alle von Spielern erstellten Karten können in Scharmützeln, im Mehrspielermodus und in der dynamischen Kampagne von Planetary Supremacy verwendet werden. Der Karteneditor ist ab sofort für PC verfügbar, während die Kreationen auf allen Plattformen heruntergeladen werden können.

Die vollständige Liste der Einheiten, die mit dem DLC eingeführt werden, sind:

T’au Commander

Cadre Fireblade

Ethereal

Tactical Drone

Pathfinders

Fire Warrior Strike Team

Fire Warrior Breacher Team

XV8 Crisis Battlesuit Team

XV25 Stealth Battleuit

XV88 Broadside Battlesuit

XV95 Ghostkeel Battlesuit

XV104 Riptide Battlesuit

TX4 Piranha

Hammerhead Gunship

Warhammer 40.000: Battlesector – T’au DLC ist jetzt für PC, Xbox und PlayStation erhältlich.