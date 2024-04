Luto: Lokalisierte Sprachversionen bestätigt

Der weltweit tätige Videospielverlag SelectaPlay wird mit Astrolabe Games zusammenarbeiten, um den kommenden psychologischen Horrortitel Luto für PC über Steam und digitale PlayStation- und Xbox-Plattformen in den asiatischen Gebieten zu vertreiben.

Luto wird nun lokalisierte Sprachversionen für Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Englisch haben.

„Die Partnerschaft mit Astrolabe Games eröffnet Spielern auf der ganzen Welt eine aufregende neue Möglichkeit, Lutos erschreckende Geschichte zu erleben“, kommentiert Javi Puertas, Head of Gaming bei SelectaPlay.

„Luto in ihrer eigenen Sprache zu spielen, wird es den Spielern ermöglichen, vollständig in die erschreckende Geschichte einzutauchen und tiefer in die Spielwelt hineingezogen zu werden als je zuvor.“