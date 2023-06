Luto: Trailer zum Horrorspiel

Autor:, in / Luto

In einem neuen Trailer gibt es weitere Eindrücke zum Horrorspiel Luto zu sehen.

Wer auf Horror steht, wird sich garantiert auch auf Luto freuen. Das Spiel haben wir euch bereits im Juni 2022 vorgestellt. Der erste Trailer machte schon einen guten Eindruck, wie schaurig das Spiel dann ist, dürft ihr jetzt in einer Demo auf Steam herausfinden und euch im neuen Trailer anschauen:

Luto ist ein narratives Horrorspiel, welches ihr in der Ego-Perspektive des Protagonisten erlebt. Ihr werdet in eurer Wohnung eingesperrt sein und versuchen, aus dieser zu entkommen. Um das zu schaffen, stehen euch verschiedene Aufgaben bevor, die es zu lösen gilt. Bei der Erforschung des Charakters geht ihr bis an die mentalen Grenzen. Schafft ihr es, den Durchblick zu behalten und den Unterschied noch zu erkennen?

Luto wird auf dem PC, der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 veröffentlicht. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es bislang noch nicht.