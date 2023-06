The Last Faith: Veröffentlichung im Oktober geplant

Autor:, in / The Last Faith

The Last Faith erscheint im Oktober und ein neuer Trailer zeigt euch jetzt einige Spielszenen aus dem Spiel.

Das Metroidvania mit Souls-Like-Anleihen plant derzeit eine Veröffentlichung im Oktober, passend dazu gibt es einen neuen Trailer. Damit bis dahin aber auch ein rundes Erlebnis erschaffen wird, laden die Studios Kumi Souls Games und Playstack Games zu einer PC-Beta von The Last Faith ein.

In diesem Sommer können Spieler der Beta auf die Jagd gehen, damit das Spiel auf Herz und Nieren geprüft werden kann. Für die Beta könnt ihr euch aktuell noch auf der Internetseite anmelden, beachtet aber, dass diese derzeit nur am PC auf Steam stattfinden wird.

In The Last Faith werdet ihr euch in gewohnter Castlevania-Manier durch ein Metroidvania im Pixel-Art-Look schlagen dürfen. Neben den typischen Jump & Run Einlagen des Genres, werden die bildschirmfüllenden Bosse einen zentralen Punkt im Spiel belegen. Diese gilt es in alter Souls-Like Tradition zu besiegen, also passt auf die Angriffsmuster der Gegner auf und verinnerlicht diese.