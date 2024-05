PlayStation 5: Sea of Thieves führt EU-Downloadcharts an

Autor:, in / PlayStation 5

Sea of Thieves führte die EU-Downloadcharts auf PlayStation 5 im Monat April an.

Wie verlief eigentlich der Release von Sea of Thieves auf der PlayStation 5?

Das Piratenspiel befuhr zwar erst am 30. April fremde Gewässer, war dennoch das am meisten heruntergeladene Spiel auf der Konsole in Europa im Monat April.

Damit ließ man Spiele wie Grand Theft Auto V, Helldivers 2 und Stellar Blade hinter sich.

In der Region USA und Kanada reichte es nur für Platz drei; nur Helldivers 2 und Stellar Blade wurden dort öfter heruntergeladen.

Grounded ist ebenfalls in den Top-10 vertreten und rangiert in Europa auf dem achten bzw. in USA/Kanada auf dem neunten Platz.