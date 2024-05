Larian Studios: Neues polnisches Entwicklerstudio angekündigt

Larian Studios kündigt heute die Eröffnung eines neuen Entwicklerstudios in Polen, Warschau, an.

Der unabhängige Spieleentwickler hinter dem von der Kritik hochgelobten Rollenspiel Baldur’s Gate 3 und Gewinner von mehr als 200 Auszeichnungen für das Spiel des Jahres wird sich in einem der größten Entwicklerzentren für RPGs niederlassen.

Während das Team an der Entwicklung der nächsten Spiele arbeitet, freut sich Larian, den bestehenden 24-Stunden-Entwicklungszyklus mit diesem siebten Studio zu erweitern. Larian Studios Warschau wird sich einem globalen Team von Schwesterstudios in Quebec, Dublin, Guildford, Barcelona, Gent und Kuala Lumpur anschließen.

„Die Entscheidung, ein permanentes Studio in Warschau zu eröffnen, zeigt, wie ernst es uns ist, Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation im Herzen von Polens lebendiger Spieleszene zu fördern“, sagt Ula Jach, Head of Studio.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit den zahlreichen Talenten und dem Fachwissen der Region zusammenzuarbeiten, insbesondere in Anbetracht des guten Rufs von Polen als Zentrum für RPG- und Spiele-Enthusiasten.“

Swen Vincke, CEO von Larian Studios, erklärt: „Der Besuch bei der GIC im letzten Jahr hat bestätigt, was ich schon länger dachte – es gibt hier viele Talente und eine Menge Entwickler, die wie wir denken. Außerdem wollen viele von ihnen an RPGs arbeiten, es ist also eine perfekte Kombination. Unser Plan für das polnische Studio ist sehr einfach. Ein Team aufzubauen, das an unseren beiden – sehr ambitionierten – neuen RPGs arbeiten und die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Wir sind ein sehr bodenständiges Unternehmen, ich bin also gespannt zu sehen, was für neue Dinge sie uns bringen werden. Ich denke, es wird sehr gut funktionieren.“