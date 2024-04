Larian Studios: Zwei Spiele zu eigener IP in Arbeit

Vor kurzem stellte Larian-Gründer Swen Vincke klar, dass man nicht an Erweiterungen, DLCs oder einem Nachfolger zum preisgekrönten Rollenspiel Baldur’s Gate 3 arbeitet und das nächste Spiel von Larian Studios nicht im Dungeons and Dragons-Universum angesiedelt sein wird.

In einem Posting auf Steam gibt das Entwicklerstudio jetzt einige Einblicke in seine Zukunft. Derzeit arbeite man an zwei Spielen auf Basis einer eigenen IP, die wie schon vorherige Projekte auf Immersion und das bekannte, wahlbasierte Gameplay setzen werden. Bis es neue Details zu den Spielen zu verkünden gebe, werde aber noch einiges an Zeit ins Land gehen:

„Die Chance, ein Spiel zu entwickeln, das im Dungeons and Dragons-Universum spielt, ist für uns alle ein wahr gewordener Traum. Aber wie Swen kürzlich bestätigte, werden wir keine größeren neuen erzählerischen Inhalte in die Geschichte von Baldur’s Gate 3 oder seine ursprünglichen Charaktere und Gefährten einführen, noch werden wir Erweiterungen oder Baldur’s Gate 4 entwickeln.“ „Als unabhängiges Studio seit 1996 schätzen wir die Freiheit, unserer Kreativität zu folgen, wohin sie uns auch führt. In diesem Fall haben wir uns nach sechs Jahren in den Forgotten Realms und vielen Diskussionen und Überlegungen dazu entschlossen, die Gelegenheit zu ergreifen und unsere eigenen IPs zu entwickeln. Zurzeit arbeiten wir an zwei neuen Projekten und wir könnten nicht aufgeregter sein, was die Zukunft für uns bereithält.“ „Es ist noch zu früh – wir werden euch später mehr darüber erzählen. Aber ihr solltet wissen, dass, selbst wenn wir uns auf diese neuen Spiele konzentrieren, die Sensibilität, die euch Baldur’s Gate 3 gebracht hat, hier im Schloss von Larian lebendig und wohlauf ist. Wir werden von demselben Feuer in unseren Bäuchen getrieben, das uns antreibt, fesselnde Erlebnisse zu schaffen, die von euren Entscheidungen geprägt sind, und wir können es kaum erwarten, dass ihr uns bei diesem nächsten Abenteuer begleitet.“ „Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, aber wenn ich mir unsere Pläne für die Erzählung, die Grafik und das Gameplay ansehe, denke ich, dass das, woran wir jetzt arbeiten, unsere beste Arbeit überhaupt sein wird. Ich bin aufgeregt wie ein Kind, wenn ich mir die grundlegenden Artworks ansehe, möchte ich sie sofort allen zeigen und schimpfe frustriert, weil ich warten muss, bis alles funktioniert. Ja, es ist ein Hype, aber es ist ein Hype, weil es wirklich gut aussieht und sich gut anfühlt“, so Studio-Gründer Swen Vicke.