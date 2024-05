KeokeN Interactive: Deliver Us Mars-Entwickler entlässt gesamtes Team

Autor:, in / KeokeN Interactive

Der Entwickler hinter Deliver Us Mars und Deliver Us the Moon haben kürzlich alle Mitarbeiter entlassen.

Nachdem der niederländische Entwickler KeokeN Interactive bereits Anfang des Jahres Mitarbeiter entlassen musste, gab das Studio via X (ehemals Twitter) diesbezüglich weitere, schlechte Neuigkeiten bekannt.

Demnach erklärten CEO Koen Deetmann und Managing Director Paul Deetmann, dass sie kürzlich das gesamte Team entlassen mussten. Man habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft und sah sich letztlich zu diesem Schritt gezwungen.

Dennoch erklären die beiden, dass sie das Studio noch lange nicht aufgeben. Man will alles daran setzen, KeokeN nach und nach wieder aufzubauen. Dazu wird man in Kürze eine Kickstarter-Kampagne für Deliver Us Home einrichten.

Weiterhin möchte das Duo sicherstellen, dass die ehemaligen Mitarbeiter eine neue Anstellung finden:

“Wenn Sie also freie Stellen in den Bereichen Programmierung, Tech Art, Portierung, Leveldesign, Audio, Animation, Produktion, Büromanagement haben, kontaktieren Sie uns, sodass wir Ihnen die allerbesten Menschen vorstellen können, die in den letzten 10 Jahren das Herzstück von KeokeN waren.”

Bereits im vergangenen Monat gab man bekannt, dass KeokeN in den letzten zwei Jahren über 200 Meetings hatte, in denen man fünf eigene Spiele 40 Publishern präsentierte, dies aber leider erfolglos blieb.