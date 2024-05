Kino, Serien & TV: Startdatum vom Mortal Kombat 2 Film bekannt

Die Live-Action-Verfilmung Mortal Kombat 2 soll ab dem 24. Oktober 2025 in den Kinos starten.

Nachdem die erste Live-Action-Verfilmung zur Spielereihe Mortal Kombat 2021 zahlreiche Besucher in die Kinos lockte, meldete sich Warner Bros. nun zur Fortsetzung zurück. Demnach wird der Kinofilm Mortal Kombat 2 bereits im kommenden Jahr zu sehen sein.

Angekündigt wurde die Fortsetzung bereits 2022, starten soll der Film dann ab dem 24. Oktober 2025. Eine eigene ​​IMAX-Version wurde in diesem Zuge ebenfalls bestätigt. Simon McQuoid wird erneut die Regie übernehmen, während Jeremy Slater sich um das Drehbuch kümmert. Slater war vorher bereits an Filmen wie Fantastic 4 und Moon Knight beteiligt.

In den Hauptrollen kehren Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax) und Ludi Lin (Liu Kang) zurück. Fans der Prügelspiel-Reihe dürfen sich außerdem auf Karl Urban als Johnny Cage (The Boys) sowie Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina) als Kitana freuen.

Im 2021er Erstling war Fanliebling Johnny Cage noch nicht vertreten. McQuoid erklärte damals, dass er die Balance des Films beeinflusst hätte und er ihn deshalb nicht integrieren wollte. Die große Popularität des Charakters würde die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Johnny Cage habe so etwas wie ein eigenes „Gravitationsfeld“, betonte McQuoid.

Der Erstling begeisterte im April 2021 zahlreiche Kinogänger. Alleine am ersten Wochenende spielte der Live-Action-Film 22,5 Millionen US-Dollar ein.