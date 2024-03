Larian Studios: CEO dementiert Konflikt mit Wizards of the Coast

Autor:, in / Larian Studios

Es gibt keinen Konflikt mit D&D Lizenzgeber Wizards of the Coast, der zur Abkehr von Baldur’s Gate führte.

Nach dem riesigen Erfolg von Baldur’s Gate 3 erscheint ein Nachfolger logisch. Doch Larian Studios hat sich bekanntlich gegen DLCs, Erweiterungen oder eben ein Baldur’s Gate 4 entschieden.

Die Entscheidung etwas anderes als Baldur’s Gate zu machen und das Dungeons & Dragons-Universum zu verlassen, hat aber nichts mit Wizards of the Coast zu tun, wie offenbar manch einer vermutet.

Wizards of the Coast ist der geistige Eigentümer der IP Dungeons & Dragons, auf die die Rollenspielreihe basiert.

Swen Vincke, CEO von Larian Studios, gab dazu ein paar Worte ab, damit Fans aufhören zu spekulieren.

Auf X sagte Vincke demnach: „Nach dem Lesen der Reddit-Threads möchte ich etwas klarstellen. WOTC ist nicht daran schuld, dass wir eine andere Richtung eingeschlagen haben. Im Gegenteil, sie haben wirklich ihr Bestes getan und waren ein großartiger Lizenzgeber für uns und haben uns unser Ding machen lassen. Das ist so, weil es das Beste für Larian ist.“

Der Entwickler möchte sich einfach an neuen Dingen versuchen und verlässt bekannte Gefilde. Wizards of the Coast hat nichts mit dieser Entscheidung zu tun.