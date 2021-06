Larian Studios: Neues Studio in Barcelona eröffnet

Autor:, in / Larian Studios

Larian Studios stellt den neuesten Zugang zu seiner internationalen Entwicklerfamilie vor – Larian Barcelona. Das neue spanische Studio besteht aus dem ehemaligen Technikteam von BlitWorks, einem Entwickler von Videospielen, der für seine Konsolen- und Mobile-Umsetzungen erfolgreicher Titel wie Super Meat Boy, They Are Billions, FEZ, Spelunky, Bastion, Sonic CD und Don’t Starve bekannt ist – und von Larians Divinity: Original Sin 2, welches das Team in 2019 auf Nintendo Switch zum Leben erweckt hat.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Larian das gesamte Entwicklerteam, während BlitWorks weiterhin unabhängig als Publisher fungieren wird.

„Die gemeinsame Geschichte von BlitWorks und Larian reicht weit zurück. Nachdem wir bereits die meisten hochwertigen Indie-Spiele auf Konsole portiert haben, wurden wir herausgefordert, dies auch für Divinity: Original Sin 2 auf Nintendo Switch zu tun, und ohne dass wir es ahnten, war das der Beginn einer langjährigen Geschäftsbeziehung“, so BlitWorks-Mitgründer Tony Cabello. „Ich muss wohl nicht betonen, dass die Umsetzung von DOS2 auf Nintendo Switch eines der schwierigsten Projekte war, die wir je in Angriff genommen haben, doch die Zusammenarbeit mit Larian war unkompliziert und direkt, und wir fühlten uns gut aufgehoben.“ „Am Ende konnten wir eine Umsetzung von höchster Qualität abliefern, wie es ursprünglich gefordert war und was wir bei jedem Projekt auch selbst von uns verlangen. Danach ging es natürlich weiter und wir können sagen, dass wir uns freuen, nun ausschließlich an den kommenden Projekten von Larian zu arbeiten und dabei zu helfen, Larian Barcelona aufzubauen!“, fügt Tony Cabello hinzu.

Larian Barcelona ist nunmehr das siebte Studio unter dem Dach von Larian – neben Teams in Gent, Dublin, Quebec, Sankt Petersburg und den kürzlich angekündigten Niederlassungen in Guildford und Kuala Lumpur.