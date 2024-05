No Rest for the Wicked: Darum arbeitet man nicht mit Microsoft zusammen

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Der Entwickler von No Rest for the Wicked erklärt, warum man nach den Ori-Spielen nicht weiter mit Microsoft zusammengearbeitet hat.

Für die beiden erfolgreichen Plattformer Ori an the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps arbeitete Moon Studios zusammen mit Microsoft, die die Spiele in ihrem First-Party-Lineup für Xbox und PC veröffentlichten.

Doch das jetzt im Early Access für PC erhältliche No Rest for the Wicked ist kein exklusives Spiel der Xbox Game Studios mehr.

Auf X sagte CEO Thomas Mahler dazu, die Entscheidung für dieses Spiel, nicht mit Microsoft weiter zusammenzuarbeiten, sei der Wunsch nach Multiplattform gewesen.

„Ja – wir hatten von Anfang an diese große Vision, und schon damals bettelten eine Menge PlayStation-Fans um Portierungen von Ori“, gab Mahler als Antwort darauf, dass man 100 % Cross-Plattform mit Konsolen und PC gehen wollte. „Uns war also klar, dass wir uns nicht auf eine einzige Plattform festlegen wollten, zumal wir wussten, dass unsere Konkurrenten das auch nicht wollten, da Wicked ein Multiplayer-Spiel werden sollte.“

Dennoch hat er lobende Worte für Xbox und die Vision von Phil Spencer, wobei er sich dasselbe von SONY wünschen würde, was die Offenheit betrifft.

„Deshalb liebe ich Phils aktuelle Richtung für Xbox. Wenn wir Wicked damals bei Xbox unter Vertrag genommen hätten, wäre es ein Xbox-Exklusivspiel geworden. Ich denke, dass Xbox jetzt offener ist, um alle Spiele auf allen Plattformen zu unterstützen, und ehrlich gesagt ist das etwas, was ich mir auch von Sony wünschen würde.“ „Wenn wir wollen, dass unsere Branche wächst, müssen wir aufhören, sie zu verrammeln, und den Zugang so einfach und erschwinglich wie möglich für alle machen.“