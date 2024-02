No Rest for the Wicked: Neues Gameplay inklusive Bosskampf

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Im neuen Gameplay-Video zu No Rest for the Wicked steht ein Bosskampf mit Warrick the Torn an.

Der Early Access für No Rest for the Wicked wurde zwar kürzlich erst verschoben, doch Moon Studios lässt interessierte Spieler nicht im Regen stehen und liefert frisches Gameplay.

Via IGN gibt es knapp neun Minuten mit Spielszenen aus dem Dark-Fantasy-Rollenspiel der Ori-Entwickler, in dem auch die Begegnung mit dem Boss Warrick the Torn gezeigt wird.

Wer mehr Einblicke in No Rest for the Wicked wünscht, der sollte sich den 1. März für einen Showcase zum Spiel vormerken.