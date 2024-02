Showcase 2024: Xbox Games Showcase für Juni bestätigt

Im gestrigen Xbox Podcast erfuhren Spieler im Business Update mehr zur Xbox-Strategie. Während das Update vorwiegend klärte, was an den Multiplattformgerüchten dran ist oder wann Spiele von Activision Blizzard in den Xbox Game Pass kommen, stellte man ein großartiges Spielejahr in Aussicht.

Für 2024 können sich Xbox-Spieler bisher auf Senua’s Saga: Hellblade II, Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold und Towerborne freuen.

Was das Jahr sonst noch zu bieten hat, das wird Microsoft beim Xbox Games Showcase im Juni zeigen. Die Rückkehr des Events wurde von Matt Booty am Ende des gestrigen Podcasts bestätigt.

Und dieses Jahr dürfte es mit Activision Blizzard in der Familie der Xbox Game Studios sicherlich ein riesiges Event werden.