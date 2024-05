Showcase 2024: Geheimer Direct-Livestream ist Call of Duty

Autor:, in / Showcase 2024

Der geheime Direct-Livestream direkt nach dem Xbox Games Showcase soll sich voll und ganz um Call of Duty drehen.

Es geht weiter mit neuen Gerüchten zum Xbox Games Showcase. Nach dem gestern der Termin offiziell bestätigt wurde, wunderten sich viele Fans, dass auch ein [REDACTED] Direct im Anschluss stattfinden wird.

Microsoft wollte die Inhalte, die direkt nach der Xbox Games Showcase-Veranstaltung übertragen werden, so gut es geht geheim halten, aber es handelt sich offensichtlich hierbei um Call of Duty, wie auch Tom Warren von The Verge bestätigt.

Beim „Cerberus-Hunde-Logo“ ist vorwiegend die orangene Farbe auffällig, was Call of Duty-Fans derzeit spekulieren lässt, dass wirklich ein Call of Duty: Black Ops V enthüllt werden könnte.