Xbox Series X Dashboard: Testphase zum neuen Xbox Home UI

Die Testphase für ein neues Xbox Home UI im Xbox Series X/S Dashboard ist gestartet. Hierbei könnt ihr die Spiel-Hintergründe mit jedem dynamischen oder regulären Hintergrund aktivieren.

Es wurde auch eine Option hinzugefügt, um die dynamische Hintergrundakzentfarbezu ändern, auch wenn die Akzentfarbe euresKontos anders ist.

Die Änderungen gibt es hier zu sehen:

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl

— Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2024