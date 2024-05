Gears of War 6: Gerücht: Mehr als nur Gears 6 im Gepäck

Autor:, in / Gears of War 6

Laut den neuesten Gerüchten wird beim Xbox Games Showcase nicht nur Gears of War 6 von The Coalition enthüllt.

Kaum hat Microsoft offiziell den Xbox Games Showcase für das Jahr 2024 bestätigt, da kocht es auch schon in der Gerüchteküche.

Tom Warren von The Verge hat bekannt gegeben, dass The Coalition auf dem Event dabei sein und nicht nur Gears of War 6 präsentieren wird. The Coalition soll demnach noch ein zweites Spiel im Gepäck haben. Ob es sich hierbei auch um einen Gears of War-Teil oder ein völlig neues Spiel handelt, ist derzeit unbekannt.

Gears-Heads spekulieren jetzt schon über eine mögliche „Gears of War Collection“ oder eine „Gears of War: Marcus Fenix Collection„.

Wie bei allen Gerüchten heißt es: Nicht zu früh freuen! Dennoch wäre eine Doppel-Ankündigung nicht so unwahrscheinlich, da zuvor auch schon einies im Doppelpack angekündigt wurde: Gears of War Ultimate Edition & Gears of War 4 im Jahr 2015; Gears Pop, Gears Tactics & Gears 5 im Jahr 2018.

Des Weiteren steht noch immer die Gears of War TV-Serie und der Live-Action-Film im Raum.