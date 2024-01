Gears of War: Gerücht: Gears of War Collection erscheint vor Gears 6

Autor:, in / Gears of War

Laut neuen Gerüchten erscheint die Gears of War Collection vor Gears of War 6.

The Coalition arbeitet derzeit an Gears of War 6 und viele „Gearsheads“ da draußen fragen sich schon, wann es endlich offizielle Informationen von den Entwicklern geben wird.

Um die Zeit zu überbrücken, käme eine Gears of War Collection genau richtig und bereits vor Jahren gab es einen ersten Aufschrei der Gears-Community, dass man sich eine „Marcus Fenix“-Collection wünscht, wie es die „Master Chiec“-Collection vorgemacht hat.

Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Gears of War Collection und so berichtet Shpeshal Nick, dass er glaubt, dass eine Gears-Sammlung noch immer in Arbeit ist und noch vor Gears of War 6 veröffentlicht werden könnte.

Mit etwas Glück startet Microsoft mit der geplanten Netflix-Serie und dem Gears of War-Film eine neue Offensive und bringt parallel dazu eine Gears of War Collection auf den Markt, um alte und neue Fans für sich zu gewinnen und legt dann mit Gears of War 6 nach.